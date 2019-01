Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück hat im vergangenen Jahr bei Schlachthof-Kontrollen zahlreiche Mängel in Betrieben entdeckt. Das teilte die Behörde mit. Zuvor hatte es Kritik am Kontrollsystem gegeben.

Demnach fanden die Kontrolleure 2018 bei 85 Hygiene-Überprüfungen insgesamt 145 Mängel „verschiedener Qualität“. Bis auf wenige Ausnahmen sei von den meisten „keine unmittelbare Gefahr“ ausgegangen. In Sachen Tierschutz stießen die Landkreis-Mitarbeiter bei 72 Überprüfungen auf 57 Mängel.

Die gravierenderen Fälle: In zwei Schweine-Schlachthöfen habe es Probleme bei der elektrischen Betäubung der Tiere gegeben, etwa weil die Stromstärke zu schwach war. In einem Rinder-Betrieb sei zudem der Bolzenschuss falsch angesetzt worden.

Schlachttiere müssen ausreichend betäubt sein, bevor ihnen die Hauptschlagadern geöffnet werden und sie verbluten. Reicht die Betäubung nicht, besteht die Gefahr, dass Schwein oder Rind während des Schlachtprozesses wieder zu Bewusstsein kommen.

Zuletzt waren binnen weniger Wochen gleich zwei Schlachtbetriebe aus dem Landkreis Osnabrück negativ aufgefallen: Zunächst hatten Tierrechtler aus einem mittlerweile geschlossenen Schlachthof Videoaufnahmen veröffentlicht. Sie zeigen, wie Kühe per Seilwinde in den Betrieb geschleift werden.

Auch darüber hinaus ist ein fragwürdiger Umgang mit den Tieren dokumentiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.



Als Reaktion darauf und weitere Veröffentlichungen aus Niedersachsen führte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) gemeinsam mit den Landkreisen unangekündigte Kontrollen in Schlachtbetrieben durch. Dabei fiel erneut ein Betrieb aus dem Kreisgebiet negativ auf. In diesem Fall wegen gravierender Hygienemängel. So die Behörde selbst.

Kreis: Kontrollsystem funktioniert

Dass warf die Frage auf, ob das Kontrollsystem des Landkreises grundsätzlich funktioniert. Ja, betont die Pressestelle. Nach EU-Vorgaben gelte das Prinzip der Kontrolle der Eigenkontrolle. Sprich: Zunächst einmal ist es Pflicht des Unternehmers, dass in seinem Betrieb nach den gesetzlichen Vorgaben gewirtschaftet wird. Die Kontrolleure überprüfen, ob der Unternehmer dieser Pflicht nachkommt.

Das werde stichprobenartig kontrolliert. Somit sei klar, dass nicht jeder gravierende Verstoß sofort erkannt werde. Wie engmaschig die Kontrolldichte sein soll, sei eine „politische Frage weit oberhalb der Ebene des Landkreises Osnabrück.“

Die Prüfer gingen risikoorientiert vor: Betriebe, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, müssen eher mit erneuten unangekündigten Kontrollen rechnen als problemfreie Unternehmen. Für den Betrieb aus Bad Laer habe aber gegolten:

„Die Ergebnisse und Feststellungen früherer Kontrollen ließ solche gravierenden Mängel und Verstöße gegen die Lebensmittelhygiene nicht erwarten.“

Im Fall Bad Iburg hatten die vom Kreis eingesetzten Tierärzte mutmaßlich ihre Pflichten vernachlässigt. Auch gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft.



Gegen den Betrieb aus Bad Laer laufen derweil zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zum einen wegen der Hygieneprobleme, zum anderen, weil die Kontrolleure in einem Abfallcontainer Teile von Schafen entdeckten. Schlachten darf der Betrieb aber nur Rinder und Pferde.

Kunde soll Schafsteile mitgebracht haben

Auf Nachfrage unserer Redaktion betonte das Unternehmen, ein Kunde aus Münster habe den Abfall mitgebracht und in dem Behälter entsorgt. Der Firmeninhaber präsentierte ein entsprechendes Schriftstück des Münsteraner Kunden, in dem der dies bestätigt. „Es ist alles in Ordnung bei uns“, betonte der Unternehmer aus dem Osnabrücker Land. Der Landkreis teilte mit, er ginge der Sache nach.



Bei der unangekündigten Kontrollaktion schauten die Prüfer auch in zwei weiteren Betrieben im Osnabrücker Land vorbei: Hier stießen die Kontrolleure auf weniger gravierende Hygiene- und Tierschutzmängel. Landesweit entdeckten die Prüfer bei insgesamt 18 untersuchten Betrieben 14 Mal Mängel im Bereich Betäubung und Technik sowie zehn Mal im Bereich Tierschutz. (Weiterlesen: Unangekündigte Kontrollen: Mängel in vielen Schlachthöfen)