Wenn die Spielkonsole in Bad Laer den Unterricht ersetzt CC-Editor öffnen

Acht Spielkonsolen waren aufgebaut, um einen reibungslosen Ablauf des Turniers zu gewährleisten. Foto: Marius Paul

Bad Laer. In der Schulzeit auf der Konsole ein Fußballturnier zu spielen, anstatt Vokabeln zu lernen oder Mathematikaufgaben zu rechnen, klingt wie eine bloße Wunschvorstellung vieler Schüler. An der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer wird dieser Schülertraum allerdings einmal im Jahr Realität. Dabei verfolgt die Schule einen pädagogischen Ansatz.