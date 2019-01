Bad Laer. Einen Aktionstag gemeinsam mit der Gesundheits- und Präventionsinitiative "fit4future" startete die Grundschule am Salzbach diese Woche: An sieben Stationen standen unter anderem Themen wie Bewegung, Ernährung und Entspannung im Mittelpunkt.

Morgens halb zehn in Bad Laer: Großes Gewusel in der Pausenhalle der Grundschule. Die Kinder spielten offensichtlich ein Spiel, dass mit Zahlen und Rechnen sowie Memory zu tun hat. Lehrerin Britta Niebrügge klärte auf: „Das Spiel heißt: Such die Zahl.“ Die Kinder mussten wie beim Memory eine bestimmte Zahl finden, die auf der Rückseite eines bunten Punktes steht. Hatten sie sie, mussten die Schüler eine Rechenaufgabe lösen und das Ergebnis, sprich eine neue Zahl suchen. Francesca (7) fand das Spiel „überhaupt nicht schwer“ und hatte Spaß daran, während Hennig (6) berichtete: „Ich habe schon mehrere Zahlen gefunden, das war voll federleicht.“







Im Flur um die Ecke stand Sackhüpfen auf dem Programm. „Das war anstrengend“, fand Joel (9), und Kevin (8) erklärte: „Das ist das Beste. Man muss versuchen, weit zu hüpfen.“ Dann musste er seine Klassenkameraden anfeuern und rannte davon.





Diese beiden Stationen waren zwei von insgesamt sieben Stationen, die die Grundschule am Salzbach beim Aktionstag "fit4future" gemeinsam mit der gleichnamigen bundesweiten Gesundheits- und Präventionsinitiative aufgebaut hatte. Die Grundschule am Salzbach nimmt an deren dreijährigem Programm seit rund eineinhalb Jahren teil. Vor Ort sind die Lehrerinnen Niebrügge und Elisabeth Rotermund "fit4future"-Coaches. Zum Aktionstag kam auch noch Vanessa Heckenbach von "fit4future".





Gemeinsam mit Schulleiterin Frauke Leiß erklärten die Frauen, alle 334 Grundschüler nähmen am Aktionstag teil. Zudem würden rund 30 Eltern den Lehrern helfen, die sieben Aktionsstationen zu betreuen. „Ich finde es total toll, dass hier so viele Eltern mit dabei sind“, erklärte Heckenbach, die später diesen später als Dank und zur Erinnerung Teilnahme-Urkunden überreichte.





Die Gesundheits- und Präventionsinitiative "fit4future" engagiert sich vor allem in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Denkfitness, das spiegelten auch die Themen der weiteren Stationen, die die Kinder nach und nach anliefen: Dazu gehörten je ein Zucker und ein Ernährungsquiz, Stacking, sprich ein schnelles Becherstapeln, Dosenwerfen und Entspannungsübungen.





Beim Zuckerquiz rätselten Santiano (9), Levin (1), Dilan (10), Rita (9) und Emily (9) zum Beispiel, was mehr Zucker enthält: Cornflakes oder Orangensaft. Sie tippten auf die Frühstücksflocken und erfuhren, dass der Fruchtzucker im Saft höher sei als der Zuckeranteil in den Cornflakes. Bei der nächsten Runde lagen sie richtig, als sie meinten, in Cola wäre mehr Zucker als in zwei verschiedenen Schokoriegeln.





Im Schulalltag will "fit4future" den Lehrern den Unterricht zum Thema Ernährung mit einer Infobox erleichtern: „Darin gibt es viel Material sowohl für Lehrer als auch für Eltern, das Angebot ist sehr vielfältig und sehr gut zu handhaben“, lobte Leiß, deren sportfreundliche Schule auch auf ein Bewegungsangebot der Präventionsinitiative setzt: „Wir haben zum Beispiel Spielzeug, dass sich die Kinder in der Pause ausleihen können“, so Leiß. Zur Auswahl gehörten Stelzen, Diabolos und andere Spiele, die zur Bewegung einladen. „Die Stelzen sind so gut angekommen, dass der Mann einer Mitarbeiterin noch weitere für die Betreuung in den Randstunden und am Nachmittag gebaut hat“, freute sich Leiß.