Bad Laer. Der Bau von Wohnungen und Einfamilienhäusern genießt in der Gemeinde Bad Laer hohe Priorität. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ausschuss Planen und Feuerwehr nun erste Ideen vorgestellt, wie eine Erschließung des Gebietes zwischen Müschener Straße und Bielefelder Straße aussehen könnte. Außerdem gab es gute Nachrichten für die Freiwillige Feuerwehr.

Bereits im August des vergangenen Jahres wurde über den Bebauungsplan 355 „Ortskern südlich Bahnhof“ diskutiert. Dass das Thema jetzt wieder auf der Tagesordnung stand, hängt mit den ersten konkreten Plänen eines möglichen Investors zusammen. „Der Interessent würde an der Wilhelmstraße gerne vier Mehrfamilienhäuser errichten. Dabei handelt es sich aber lediglich um erste Überlegungen“, erklärte Bürgermeister Tobias Avermann. Wichtig sei es, das man in diesem Prozess nicht der Investition hinterher laufe, sondern zunächst eine ganzheitliche Betrachtung des Areals vornehme. Für Avermann bestehe das vorrangige Ziel der Gemeinde darin, die eigenen Interessen mit den Ideen der Eigentümer in Einklang zu bringen und diese keinesfalls zu bevormunden.

Zustimmung

Das Vorhaben, unter anderem den Bereich Wilhelmstraße für den Wohnungsbau bereitzustellen, stieß im Ausschuss auf breite Zustimmung. „Wir brauchen dringend Bauplätze und deshalb müssen wir Gas geben. Dabei muss man insbesondere auch den Bau von Einfamilienhäusern in zweiter Reihe in Betracht ziehen“, so Siegfried Wellmeyer (CDU). Dennoch müsse man sich ausreichend Zeit nehmen, um ein umfassendes Gesamtkonzept zu erarbeiten, plädierte Stephan Niebrügge (BBL).

Darüber hinaus sind Gespräche mit den ansässigen Bestandseigentümern notwendig. Ein aufgrund der vorhandenen Grünbepflanzung erforderliches Artenschutzgutachten sei indes schon auf den Weg gebracht worden. Mit dessen Ergebnis könne man jedoch frühestens im Spätsommer rechnen, verdeutlichte Stadtplaner Stefan Lehmann. „Wir haben hier eine kleine Oase, die man auf unterschiedlichste Weise nutzen kann. Deshalb müssen wir genau überlegen, wie wir diese Flächen mittelfristig gestalten können“, resümierte Avermann.

Haushaltsplanung

Außerdem stand die Haushaltsplanung 2019 für die Budgets Planen/Bauen und Ordnung auf der Agenda. Neben einer Erhöhung der Kosten für die räumliche Planung auf 140.000 Euro und zusätzlichen finanziellen Mittel von 15000 Euro für den Bau eines Radweges am Westring, sieht die verabschiedete Haushaltsplanung 10.000 Euro für notwendige Ordnungsmaßnahmen an den Heideseen vor. „Besonders im Sommer stehen rund um die Heideseen viele Autos, die dort nicht parken dürfen“, so Christoph Rosemann (CDU). „Dieses Problem muss man angehen.“ Die von der CDU/Grünen-Fraktion eingereichten Anträge wurden vom Ausschuss einstimmig weiterempfohlen.

Frohe Kunde gab es anschließend für die Freiwillige Feuerwehr. Das derzeitige Löschfahrzeug LF 16 soll möglichst zeitnah durch das neue Modell LF 20 ersetzt werden. Hierfür muss eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 365.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Das alte Löschfahrzeug sei mittlerweile über 30 Jahre alt und um die Versorgung mit Wasser in weitläufigen Gebieten sicherstellen zu können, sei eine Veränderung notwendig, unterstrich Gemeindebrandmeister Bernhard Reckwerth. Bis das neue Fahrzeuge auf den Hof rollt, vergehen allerdings noch bis zu drei Jahre. So lange dauert es von der Ausschreibung bis zur endgültigen Lieferung.