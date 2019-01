Bad Laer. Für die Oldie-Fans ist endlich wieder soweit - Am Samstag, 9. Februar, findet die 24. Oldie-Fete mit Discjockey und Initiator Heiner Hülsmann statt. Hülsmann verspricht: „Der Saal wird wieder beben.“

Es können keine Tische vorbestellt werden – ab 19 Uhr Einlass – die Party beginnt um 20 Uhr. Traditionell findet die Oldie-Fete in den Westerwieder-Bauernstuben statt. Zahlreiche Besucher verabreden sich mit ihrer alten Clique. Hülsmann: „Zum mittlerweile großen Stammpublikum kommen jährlich neue Fans hinzu, wodurch diese Veranstaltung einen Kultstatus im Raum Osnabrück erreicht hat.“

Rock und Pop

DJ Heiner Hülsmann legt den Schwerpunkt seiner Auswahl auf die Hits der 60er bis 80er Jahre. Da werden die Klassiker der Beatles, Stones, Kinks, Beach Boys, CCR oder Status Quo nicht fehlen, aber auch die Zeit der sogenannten „Discomusik“ ist zu hören: T.Rex, Sweet, Michael Jackson, The Bee Gees oder Kool & the Gang sollen Lust zum Tanzen machen. DJ Heiner stellt einen großen Streifzug durch die Ära der Pop - und Rockmusik.

Ein Highlight dieser Fete ist schließlich DJ Heiner Hülsmann selbst, der mit seiner Leidenschaft wie ein Irrwisch über die Bühne tanzt und springt. Begleitet wird Heiner seit Jahren von einer Super-Lightshow, die sein Neffe Michel steuert.

Zwei Plattenspieler

Heiner Hülsmann arbeitet seit jeher mit zwei Plattenspielern, was bei den Gästen sehr gut ankommt - denn auch das verkörpert die damalige Zeit. Heiner Hülsmann: „Niemals hätte ich bei der 1. Oldie-Fete im Jahr 1996 für möglich gehalten, dass ich 24 Jahre später immer noch als Discjockey auf der Bühne stehe.“ Solange ihm das Publikum treu bleibt, möchte Heiner Hülsmann auf alle Fälle weitermachen: „Diese Musik aufzulegen, ist meine Berufung.“

In Zusammenarbeit mit der Familie Schowe hat Hülsmann in der Vergangenheit etliche caritative Organisationen und kulturelle Zwecke unterstützt. In diesem Jahr wird die Spende aufgeteilt. Einen Teil wird der neu gegründete „Hospiz Verein Lebensfreude Bad Laer“ erhalten, der andere Teil geht wie im Vorjahr an den gemeinnützigen Verein „Donum Domini“. Als dessen Aufgaben nennt Hülsmann „die Achtung des menschlichen Lebens und dessen Schutz“.