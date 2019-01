Das Chörchen Bad Laer überzeugt mit musikalischer Qualität und ökumenischer Botschaft: Stefan Mannel, Reinhard Keding, Maik Stenzel (hinten von links) sowie Dorothea Keding und Barbara Mannel (vorne von links). Foto: Markus Dömer

Bad Laer. Sie sind kein Chor, nur ein „Chörchen“. So zumindest sagt es ihr Name in humorvollem Understatement. Der musikalischen Qualität tut diese Tatsache keinen Abbruch: Das ökumenische Vokalquartett begeistert nicht nur in Bad Laer.