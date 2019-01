Ein gutes Signal: Zum Jahresanfang reichen sich die Bad Laerer beim Handgiftentag die Hände. Foto: David Ebener

Bad Laer. Entspannt und fröhlich, so harmonisch hatte sich ein Handgiftentag in Bad Laer lange nicht mehr gezeigt. Bürgermeister Tobias Avermann gab dem Abend nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch eine neue Atmosphäre. Seine Idee, Rede und Ehrungen zu verbinden, kam gut an. "Hier ist ja eine ganz andere Stimmung", war an einem Tisch zu hören.