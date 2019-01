Seit November liegt das Holzheizwerk still. Möglichst noch in diesem Monat soll es wieder hochgefahren werden, so Geschäftsführer Michael Benning auf Anfrage unserer Redaktion. Foto: Achim Köpp

Bad Laer. Katastrophal sei das Holzheizwerk up de Heuchte in Bad Laer gestartet. Das gibt Grünwärme-Geschäftsführer Michael Benning jetzt auf Anfrage unserer Redaktion zu. Nun habe man an mehreren Stellen nachgebessert und hoffe, dass die schwarze Serie zu Ende sei. Möglichst noch im Januar soll das Heizwerk wieder ans Netz gehen.