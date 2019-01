Bad Laer. Mit dem gemeinsamen Weihnachtsliedersingen beschließen die Müschener seit 2011 das Jahr in der Wegekapelle.

Seit Bestehen der Wegekapelle in Müschen lädt der Kapellenverein am Sonntag nach Weihnachten ein, gemeinsam nochmal einen letzten Blick auf die schöne Krippe und den prächtigen Christbaum zu werfen, die die kleine Kapelle in der Weihnachtszeit schmücken. Dann werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, kleine Texte vorgelesen und jeder kann einen Moment den eigenen Gedanken nachhängen. Dazu gibt es Glühwein mit Bratwürstchen, ein paar übrig gebliebene Kekse und jede Menge Begegnungen und Gespräche unter Nachbarn, die sich mit den besten Wünschen fürs kommende Jahr voneinander verabschiedeten.

Mit Keyboard

Seit 2011 organisiert Stephan Niebrügge zusammen mit dem Kapellenverein dieses kleine Treffen und jedes Jahr kommen so viele Freunde und Nachbarn, dass die Wegekapelle aus allen Nähten platzt, aber schon von weitem hört man den fröhlichen Gesang. In diesem Jahr wurden die kleinen und großen Sängerinnen und Sänger musikalisch am Keyboard begleitet von Fabian Pille und die verteilten Gesangsbücher halfen über die übliche erste Strophe hinweg. "Wir finden, dass die Wegekapelle ein wunderschöner Treffpunkt ist", so Niebrügge, "um gemeinsam mit anderen das Jahr ausklingen zu lassen. Und diese Idee wird ganz toll angenommen, was uns besonders freut. So können wir die Kapelle mit Leben füllen." Da nahmen es auch in diesem Jahr eine ganz Reihe Besucher in Kauf, dass sie in der Kapelle keinen Platz mehr fanden und stattdessen von draußen kraftvoll mitsingen mussten. Darunter auch viele Wiederholungstäter, die sich diesen Moment am Ende des Jahres nicht entgehen lassen wollten.