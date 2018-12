Löcher, Risse, Flickwerk auf der Straße Am Blomberg. Foto: Stefanie Adomeit

Bad Laer. 170 Kilometer Straßen gibt es auf Bad Laerer Gemeindegebiet. So nützlich die Verkehrsadern sind, so aufwendig ist ihre Erhaltung. Nun könnten über den Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 4,4 Millionen Euro in Hauptverkehrsstraßen, Wohnstraßen und Wirtschaftswege verbaut werden.