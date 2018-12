Bad Laer. Einen stimmungsvollen Vorabend zum 4. Advent mit Solostücken, Klavier und Orgelklängen sowie weihnachtlichen Gedichten gestaltete der Männergesangverein (MGV) Concordia Remsede in der St.-Antonius-Kirche. Unterstützt in seinem vielgestaltigen Programm wurde der MGV wieder von den Ordensschwestern der Heiligen Anna aus Indien, von Pfarrer Maik Stenzel, der Musikschule Bäumker und der Flötengruppe Remsede.

Auch in diesem Jahr lud der MGV Concordia traditionell wieder zu einem gemeinsamen Singen in die Pfarrkirchen Remsede mit einem vielseitigen weihnachtlichen Programm aus neuen und alten Weihnachtsliedern zum Zuhören und Mitsingen ein. Organist Heiner Plogmann brachte mit seinem Spiel an der Orgel bereits vor Beginn die richtige Einstimmung auf den Abend und auf das nahende Weihnachtsfest.

Eröffnung

Dem MGV Concordia um den Vorsitzenden Fritz Schlattmann, der auch die Moderation der Veranstaltung übernommen hatte, war mit „Weihnacht, frohe Weihnacht“ die Eröffnung vorbehalten. Pfarrer Maik Stenzel im Duett zunächst mit Herrmann Rosemann sorgte mit Mathias Beering für internationales Flair. Das Lied „Der Engel Gabriel“ intonierte das Duo gekonnt nach der Melodie des wehklagenden alten englischen Volkslieds „Greensleeves“ aus dem 16. Jahrhundert. Mehr aus Bad Laer

Die jüngsten Vortragenden der Flötengruppe Sentrup seien „schon ganz aufgeregt“, verriet Leiterin Anja Rosemann. Das war den Kindern um die acht, neun Jahre aber während ihrer Einlage ganz und gar nicht anzumerken. Schon fast professionell brachte der Nachwuchs sein „Alle Jahre wieder“ und „Macht hoch die Tür“ instrumental mit ihren Blockflöten über die Bühne der Kirche. Intensiv und beeindruckend die Soloeinlagen Rita Rahes mit „Transeamus“ sowie das bewegende „Ave Maria“ von der Empore des Kirchenschiffs. Zu gefallen wussten instrumental auch die Geschwister Sterkel mit Trompete und Tenorhorn.

Ungewohnte Töne

Ganz andere als gewohnt weihnachtliche Töne schlug die Musikschule Bäumker aus Sentrup mit dem eher bluesigen „Go tell it on the mountain“ an. Imponierend deren Beitrag „Little Drummer Boy“ (Der kleine Trommler) als amerikanisches Weihnachtslied mit Gitarren, Trompete und Klavier. Der eingängige Refrain pa-rum, pum, pum, pum im Lied wurde dabei rhythmisch gekonnt an der Kistentrommel, der peruanischen Cajón rhythmisch umgesetzt.

Exotische Klänge aus Fernost und fraglos eines der Highlights des Konzerts war der Auftritt der Schwestern der Heiligen Johanna aus Indien mit „Paidalam yesuve“ und „Santhasada santhesha“. Die Ordensschwestern sind seit 20 Jahren in Remsede zuhause. Aber auch die bestens besuchte Gemeinde war zwischendurch immer mal wieder zum Mitsingen der Klassiker alter deutscher Weihnachtslieder, wie „Alle Jahre wieder“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“, gefordert.

Verweilen und Aufwärmen

„Tragen Sie die schöne Stimmung mit nach Hause“, rief Schlattmann dem Auditorium zu ehe die Veranstaltung mit dem „gemeinsamen Singen „Oh du fröhliche“ seinen würdigen Abschluss fand. Anschließend lud die Jugendarbeitsgemeinschaft der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius Remsede (JAG) zum Verweilen und inneren Aufwärmen mit Glühwein und Kinderpunsch auf den Kirchplatz ein.