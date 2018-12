Bad Laer. Spaziergänger stehen verwundert vor dem Flatterband das den Waldweg sperrt und lesen das daneben stehende Hinweisschild. Aufgestellt wurden derartige Barrieren von privaten Waldeigentümern an verschiedenen Orten im Osnabrücker Land – Eine Protestaktion gegen eine EU-Richtlinie die der Landkreis bis Ende des Jahres umsetzen muss.

Zwei unabhängig voneinander gegebene Hinweise von Wanderern erreichten unsere Redaktion: „Dürfen diese öffentlichen Wege denn einfach so gesperrt werden?“. „Ja“ sagen die privaten Waldbesitzer, die sich über bestimmte Auflagen in ihren Waldarealen ärgern. Dabei berufen sie sich auf das Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), das besagt, dass eine Sperrung durch den Waldbesitzer „zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben“ genehmigungsfrei möglich ist.

Haftungsfrage

Gefahr herabfallender Äste

Die Gefahr sehen sie in möglicherweise herabfallenden Ästen toter und sehr alter Bäume. „Wird ein Passant im Wald verletzt, stellt sich die Haftungsfrage. Wir Waldeigentümer werden dann zur Verantwortung gezogen“, meint Stefan Kleine-Wechelmann, Vorsitzender des Vereins Kulturlandschaft Osnabrücker Land (KOL). Dem KOL gehören gut 200 private Waldbesitzer an. Der Verein hat die Protestaktion initiiert. Kleine-Wechelmann und seine Mitstreiter ärgern sich über die Richtlinie, die das Stehenlassen sogenannter Habitatbäume vorschreibt, Bäume die zum Teil schon sehr alt sind und die dem Artenschutz dienen, weil darin zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse Unterschlupf finden.

„Im Südkreis ist vorgesehen, dass in Wäldern mit sogenannten Lebensraumtypen (dazu gehören unter anderem besondere Buchenwälder) je nach Schutzzweck drei bis sechs lebende Altbäume als Habitatbäume sowie mindestens zwei Stück stehendes oder liegendes Totholz dauerhaft je vollem Hektar je Eigentümer im Wald verbleiben“, erklärt der Landkreis Osnabrück, der für die Ausweisung der Schutzgebiete zuständig ist. Diese Vorgabe finden viele Waldeigentümer zu streng. „Wir, die diese Wälder seit Generationen pflegen und bewirtschaften möchten selbst Entscheidungshoheit darüber haben, ob ein Habitatbaum notfalls entnommen werden muss, weil er eine Gefahr für Passanten darstellt“, so Kleine-Wechelmann. „Es geht dabei ja nicht nur um Bäume am Wegesrand. Selbst wenn man, wie der Landkreis in Gesprächen vorschlug, nur Bäume abseits der Wege ausweist, sind doch immer noch Personengruppen wie zum Beispiel Waldarbeiter, Pilzsammler oder Geocacher durch waldtypische Gefahren betroffen“, ergänzt Ludger Spiegelburg, Geschäftsführer des KOL sowie der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd.

„Existenz bedroht“

Beide betonen, dass eine Lösung angestrebt werden müsse, die Naturschutz-, Naherholungs- und auch waldwirtschaftliche Ziele gleichermaßen berücksichtige. Das sei ihrer Meinung nach derzeit nicht der Fall. Artenschutz stehe vornan, Ressourcenschonung und ressourcennahe Nutzung würden ignoriert. Eine Umsetzung der geplanten rechtlichen Vorgaben sei für viele Waldbauern eine Zumutung. „Der in Hannover erstellte Walderlass lässt sich nicht einfach eins zu eins in jedem Gebiet problemlos anwenden“, sagt Kleine-Wechelmann. Mancher Kleinwaldbesitzer sei mit den kommenden Beschränkungen in seiner Existenz bedroht.

Der Kleine Berg bei Bad Laer umfasst eine Fläche von gut 600 Hektar. Davon gehören rund 530 Hektar, aufgeteilt in viele kleine Parzellen, privaten Waldbesitzern. Zirka 70 Hektar sind Landeswald. Nicht nur dort, sondern auch im Bad Iburger Freeden, sowie im Osnabrücker Nordkreis wurden nun Wege von den Waldbesitzern gesperrt um ein Bewusstein für die anstehenden Entwicklungen in der Bevölkerung zu wecken und um der Politik das Zeichen zu geben, nicht nur Waldbesitzer, sondern auch andere Personengruppen seien durch die EU-Richtlinie betroffen.

Anzeige Anzeige

Der Landkreis Osnabrück, dem die Waldeigentümer ein von ihnen beim Kölner Büro für Faunistik in Auftrag gegebenes Gutachten vorlegten, wurde im Vorfeld über die Sperrungen informiert. Der Landkreis äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion zu der Lage wie folgt: „Wir werden erneut das Gespräch mit den Waldbauern suchen, um das Thema möglichst auf der Sachebene zu halten und nicht in vertiefte rechtliche Prüfungen einsteigen zu müssen. Das wird umso leichter sein, je eindeutiger es bei den Aktionen der Waldbauern nur um das Äußern ihrer politischen Bewertungen, und je weniger es um das physische Sperren von, nach Rechtslage, frei zugänglich zu haltenden Waldwegen geht.“

Waldtypische Gefahren

Landkreis widerspricht Haftungs-Befürchtungen

Im Gebiet Teutoburger Wald und Kleiner Berg seien bislang noch keine Schutzgebiete festgelegt, in denen es Regelungen für stehendes Totholz beziehungsweise Habitatbäume gibt. Insofern könne es noch gar nicht zu den befürchteten Gefährdungen kommen. Der Landkreis widerspricht den Haftungs-Befürchtungen der Waldeigentümer: „Gemäß Paragraph 30 des Niedersächsischen Waldgesetzes haftet der Waldbesitzer nicht für natur- oder waldtypische Gefahren durch Bäume im Rahmen des allgemeinen Betretungsrechts. Gerade das Herabfallen von Ästen im Wald gehört zu diesen waldtypischen Gefahren“. Es sei höchstrichterlich ausgeurteilt, dass hier Waldbesitzer von jeglicher Haftung freigestellt sind.

Bad Laers Bürgermeister Tobias Avermann zeigt Verständnis für die Protestaktion. Dass die Waldbauern in Sorge seien, über eine noch zu erlassende Schutzrichtlinie zu sehr fremdbestimmt zu werden, könne er grundsätzlich nachvollziehen. Hier gelte es sicher noch, seitens der Naturschutzbehörden mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Das beinhalte auch die Klärung von eventuellen Haftungsfragen. Die Gemeinde Bad Laer hofft auf eine baldige Klärung: „Es ist legitim, seitens der Waldbauern auch durch Aktionen für dieses Thema zu sensibilisieren, wenn es in einem vertretbaren Rahmen bleibt. Für unsere Gemeinde beispielsweise und überhaupt den Landkreis Osnabrück haben die Waldwege natürlich auch eine touristische Bedeutung. Insofern ist es wichtig, dass sich die Beteiligten in ihren Positionen annähern.“