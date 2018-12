Wenn die Wikinger auf dem Glockensee in See stechen, ist Fest der 1000 Fackeln. Es soll behutsam modernisiert werden. Foto: Anke Schneider

Bad Laer. Was Bürgermeister Tobias Avermann dem Rat kurz vor Weihnachten über den Tourismus und die Tourist-Info in Bad Laer berichtete, dürfte nicht nur die Kommunalpolitiker freuen. So haben die Hotels und Pensionen im Jahr 2017 143.222 Übernachtungen gezählt, ein Spitzenwert.