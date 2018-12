In Bad Laer gibt es einige Ruckelpisten. 2019 will die Gemeinde mehr Geld für die Reparatur maroder Straßen ausgeben. Foto: Nina Romming

Bad Laer. So entspannt wie am Dienstag war der Bad Laerer Kämmerer bei der Haushaltseinbringung seit Jahren nicht mehr. "Wie schön: Es geht weiter aufwärts und wir gewinnen finanzielle Perspektiven. Damit können wir relativ entspannt in die Haushaltsberatungen gehen", kündigte Ulrich Lindhorst an.