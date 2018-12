Bad Laer

Besser hätten sich die Sänger und Instrumentalisten die vorweihnachtliche Stimmung nicht wünschen können als sie mit der leichten, feinen Schneedecke prompt geliefert wurde. Warm und gemütlich war es so im Inneren der Kirche St. Marien. Mehr als 200 Gäste hatten den Weg hierher gefunden.

Die musikalische Klammer bildete dabei zum einen die Musikkapelle Bad Laer, die den Auftakt ebenso bravourös gestaltete, wie sie mit „White Christmas“ den Schlussakkord setzte. Zum zweiten aber war es der große Klangkörper aus Salzbachchor, MGV Teutonia und Ökumenechor, der für die Akzente zu Beginn und gegen Ende sorgte. Dazwischen horchten die Besucher auf. Etwa, wenn die weiblichen Stimmen des Salzbachchores unter Leitung von Olga Dahlke „Heidschi Bumbeidschi“ anstimmten. Oder wenn der Frauenchor zur „Swinging Christmas“ einlud, und dabei auch „Fröhliche Weihnacht überall“ oder „We Wish You a Merry Christmas“ intonierte. Ebenfalls unter der Leitung von Olga Dahlke präsentierte sich der Männergesangverein Teutonia. „Bald ist wieder Weihnachten“, wiesen die 21 Männerstimmen auf das nahende Christfest hin. Mehr aus Bad Laer

„O komm, o komm, du Morgenstern“, hatte sich der Ökumene-Chor ein Werk aus dem 15. Jahrhundert für seine Weihnachtsbotschaft ausgesucht. Sehr modern hingegen gaben sich die Kinderschola sowie der Chor der Teenies. Denn gingen die jüngsten Sängerinnen und Sänger der Frage nach, wie eigentlich ein Engel aussieht, betonten auch die Teenies, dass wir alle doch bereits „Auf dem Weg nach Weihnachten“ wären.

Zweimal waren auch die Besucher in der Kirche selbst gefragt, ihre Stimme zu erheben. So intonierten die Gäste etwa „Tauet, Himmel, den Gerechten“ und „Seht, neuer Morgen in unserer Nacht“, an der Orgel begleitet von Pastor Maik Stenzel. Der durfte sich später über ein Ständchen der Musiker freuen; der Geistliche feierte am Tag des Konzerts seinen Geburtstag.

Das Ständchen stimmte die Musikkapelle unter dem Dirigat von Wolfgang Hoerning an. Zuvor überraschte das Bläser-Orchester mit einem wunderschönen und abwechslungsreichen Medley aus Disneys „Frozen“. „Jubilate“ trugen alle Mitwirkenden schließlich den Besuchern in der Kirche vor. Und das an „Gaudate“, jenem Adventssonntag, der zur Freude bestimmt ist.

Freuen werden sich auch die Menschen mit Handicap, die ihre Bleibe in einer Wohngemeinschaft über den Verein „mittendrin e.V.“ gefunden haben. Für sie nämlich ist die diesjährige Spende des Benefiz-Konzerts gedacht. „In dieser oft hektischen Zeit sollte dieses Konzert dazu dienen, Sie kurz innehalten und den Alltagsstress vergessen zu lassen“, unterstrich Salzbach-Chor-Vorsitzende Heike Brinkmann.

Mittendrin

„Alle Mitwirkenden haben auf ihr kleines Dankeschön verzichtet, damit der Erlös des Benefiz-Konzertes möglichst groß ist.“ Die Mieter der betreuten Wohngemeinschaft „mittendrin“ werden darüber strahlen, doch den einen oder anderen Ausflug mehr unternehmen zu können, den das reguläre Budget womöglich sonst nicht zugelassen hätte. Die Spendenhöhe ist noch offen.