Bad Laer. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen Mann aus Bad Laer zu einer Geldstrafe. Er hatte einer schlafenden Frau das Portemonnaie gestohlen.

„Ich habe den Griff in die Tasche gemacht“, räumte der 22-Jährige Angeklagte den Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft ein. Demzufolge war er Anfang September des vergangenen Jahres mit einem Kumpel mit dem Zug von Osnabrück nach Hilter unterwegs gewesen.





Im Zug war den beiden eine schlafende junge Frau aufgefallen, deren neben ihr liegende Handtasche offen stand und den Blick auf eine Geldbörse freigab. Die beiden jungen Männer waren sich einig, dass da auch Geld drin sei. Er habe sich von dem Freund anstiften lassen, in die Handtasche zu greifen und das Portemonnaie zu stehlen, bekannte der 22-Jährige. „Ich war komplett durch den Wind, ich war auf der Flucht“, erklärte er. Auf eigene Faust habe er eine Therapie abgebrochen und statt der dann eigentlich eine Haftstrafe verbüßen müssen. Doch er sei halt untergetaucht. Die Strafe ist mittlerweile verbüßt, seit vergangenen Juni ist der 22-Jährige wieder in Freiheit.





Einer schlafenden Person die Geldbörse zu stehlen, „das ist schon eine Riesensauerei, sowas auszunutzen“, meinte der Staatsanwalt. Wenn man sich von seinem Kumpel so leicht zu so etwas anstiften lasse, „dann ist das keine gute Sache“. Als strafverschärfend betrachtete der Staatsanwalt die acht Eintragungen im Strafregister des Angeklagten, hielt ihm aber zugute, dass die Beute mit 30 Euro noch relativ gering gewesen sei. Die in der Börse enthaltenen Papiere wurden später gefunden und der Frau zurück gegeben.





Anzeige Anzeige

„Ich bereue es zutiefst“, betonte der 22-Jährige: „Ich denke so wenig nach. Jetzt möchte ich zeigen, dass ich es auch anders kann.“ Angesichts des Umstands, dass der junge Mann nun erstmalig nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde, hielt das Gericht eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 10 Euro noch für angemessen. Der Staatsanwalt hatte sich für eine zweimonatige Bewährungsstrafe ausgesprochen.