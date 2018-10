Bad Laer. Wer hätte das gedacht: Mit 62 Jahren dreht Brigitte Haupt noch einmal richtig auf. Die einstige Pressesprecherin der Deutschen Trecker Treck Organisation (DTTO) setzte sich selbst ans Steuer und holte den Titel in der limitierten 3,5-Tonnen-Freien-Klasse.

Dem Tractorpulling verbunden ist Brigitte Haupt schon lange. 23 Jahre lang hat sie als Pressebeauftragte die Vertreter der Zeitungen mit Ergebnissen, sowie mit Kaffee und Kuchen versorgt. Natürlich pflegte die Bäckereiverkäuferin auch guten Kontakt zu den Fahrern, unter anderem Günter Bals aus Rheda-Wiedenbrück. Der Tractorpuller wurde durch seine beiden Trecker Isotov 1 und 2 bekannt, die mit Turbinen aus russischen Kampfhubscharubern des Typs Mi24 ausgerüstet sind und regelmäßig gute Ergebnisse einfuhren.

Zu schwach

2005 erlitt der Isotov 2 einen Totalschaden. Der Trecker wurde neu aufgebaut und startete dann unter dem Namen „Grautvornix“. Sein kleiner Bruder verwaiste zwischenzeitlich ein wenig und wurde einige Zeit lang von Ron Endler gefahren. „Der Trecker war immer im Mittelfeld, hatte mit seinen 2200 PS aber nicht wirklich eine Chance“, erzählt sie.

Dass die Tractorpulling-Freundin einmal selbst am Steuer sitzen würde, hatte Brigitte Haupt bis 2016 nicht für möglich gehalten. Es war ein Show-Lauf in der Schweiz, zu dem sie ihren Pulling-Freund Günter Bals begleitet hatte. Dort kam der Rheda-Wiedenbrücker auf die Idee, die 62-Jährige, die hin und wieder schon mal in der Werkstatt mitgeschraubt hatte, hinter das Steuer zu setzen. „Brigitte, ich lege den Gang ein und die gibst Gas“, hatte Bals gesagt. „Ich hatte ein dickes Kissen im Rücken, weil meine Beine zu kurz waren, um ans Gaspedal zu reichen“, erinnert sich die Bad Laererin amüsiert. Dennoch startete sie durch – und war augenblicklich mit dem Tractorpulling-Virus infiziert.





2017 nahm Brigitte Haupt mit dem Turbinen-Trecker an dem einen oder anderen Lauf in der 2,5-Tonnen-Freien- Klasse teil. 2018 legte die DTTO erstmals eine Meisterschaft in der limitierten 3,5-Tonnen-Freien-Klasse auf. Eine hervorragende Chance für die Anfängerin, sich mit „Rental Leihfix“ an gleichstarken Treckern zu messen. „Die Traktoren in dieser Klasse dürfen maximal 2200 PS haben“, erklärt die Treckerfreundin. Sie seien zudem übersichtlich und weniger aufwendig gebaut. Der Hintergedanke für den Aufbau dieser Klasse ist, dass auch Tractorpuller mit schmalerem Budget zum Zuge kommen können.

Meisterehrung

Acht Meisterschaftsläufe in verschiedenen Städten Deutschlands wurden angeboten. „An einem konnte ich nicht teilnehmen, sechs Mal habe ich den ersten und einmal den zweiten Platz gemacht“, erzählt die Bad Laererin stolz. Am Ende reichte es für den Sieg in der Meisterschaft, an der insgesamt vier Traktoren teilnahmen. Der Endlauf fand in Schlechtenwegen statt, wo auch die Meisterehrung vorgenommen wurde.

Anzeige Anzeige

Brigitte Haupt ist stolz auf ihren Meistertitel und will auch im kommenden Jahr wieder mitmischen. Sie hofft, dass das Starterfeld in dieser Einsteiger-Klasse in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Bis zur nächsten Saison wird die Treckerfreundin eine Menge Zeit in der Bals’schen Werkstatt verbringen und „ihren“ Trecker unter fachkundiger Leitung auf Vordermann bringen.