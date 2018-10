pm/jan Bad Laer. Rund 60 freiwillige Helfer haben sich an einer Müllsammelaktion an den Heideseen beteiligt, die spontan und mit Unterstützung von 35 Geocachern (Schatzsuchern) zustande gekommen ist.

Die offizielle Aktion war aus Sicherheitsgründen abgesagt worden, da derzeit Böschungen zum Teil unterspült und deshalb nicht gefahrlos begehbar sind. In den anderen Uferbereichen sammelten die Helfer auf eigenes Risiko wie in den Vorjahren den Müll, den Besucher der Seen dort in den vergangenen zwölf Monaten hinterlassen hatten.

Es kamen rund sieben Kubikmeter Unrat zusammen. Im Vorfeld hatten Ende August fleißige Hände bereits weitere vier Kubikmeter eingesammelt. Darunter waren mehrere Autoreifen, zahlreiche Einweggrills, Zelte, defekte Luftmatratzen, Decken und reichlich anderer Abfall. Besondere Funde wie in den vergangenen Jahren wurden keine gemacht.

Mit dabei waren erneut freiwillige Quadfahrer, die seit Jahren wichtiger Bestandteil jeder Aufräumaktion sind. So können die Sammler ihre Müllsäcke an vereinbarten Punkten abstellen, wo sie dann von den Quadfahrern abgeholt werden. Die Gruppe Teutoburger Wald der Niedersächsisch-Westfälischen Anglervereinigung (NWA) hat das Gebiet der Heideseen gepachtet und kämpft seit Jahren gegen die wiederkehrende Müllverschmutzung.