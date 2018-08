Nach Feuer: Wie geht es in Beckers Mühle in Bad Laer weiter? MEC öffnen

Ein Brand zerstörte vor einem Monat den Innenbereich und teile des Dachs der „Beckers Mühle“ in Bad Laer. Das Gebäude wird momentan bis auf die Grundmauern zurückgebaut. Foto: Swaantje Hehmann

Bad Laer. Vor einem Monat hat es in Beckers Mühle in Bad Laer gebrannt. Nun ist sicher: Acht Monate werden die Bauarbeiten mindestens dauern. Das Gebäude wird dabei in seinen Rohzustand zurückversetzt. Doch Not macht erfinderisch: Das Fachwerkhaus soll auch modernisiert werden.