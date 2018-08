Die TEN rät, vor der Abschaltung am Dienstag Wasservorräte anzulegen. Foto: Lukas Schulze/dpa

Bad Laer. Am Dienstag, 7. August, wird die Wasserversorgung in Teilbereichen der Hauptstraße in Bad Laer aufgrund von dringenden Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung abgestellt.