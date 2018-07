Mitten im Training für den Kinderhundeführerschein sind: (von links) Jannis (8) aus Hilter mit Laika, Melina (10) aus Bad Rothenfelde mit Jerry, Alina (10) aus Borgloh mit Biene, Hundetrainer Frank Unnewehr und Jan-Bernd (10) aus Hilter mit Casius. Foto: Carolin Hlawatsch

Bad Laer. Das richtige Verhalten im Umgang mit Hunden will gelernt sein. Dass auch Kinder in der Lage sind, einen großen Teil Verantwortung und Fürsorge für den vierbeinigen Freund zu übernehmen, bewiesen sie in der Hundeschule „Campus4dogs“ in Bad Laer. Dort absolvierten sie im Rahmen des Ferienpasses den „Kinderhundeführerschein“.