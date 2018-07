Auf Kupferkabel im Haus abgesehen: Einbrecher in Bad Laer lassen ungewöhnliches Hilfsmittel zurück

Unbekannte sind am Mittwoch in Bad Laer in ein Haus an der Glandorfer Straße eingebrochen, das derzeit renoviert wird. Symbolfoto: dpa

Bad Laer. Unbekannte sind am Mittwoch in Bad Laer in ein Haus an der Glandorfer Straße eingebrochen, das derzeit renoviert wird. Sie hatten es auf Kupferkabel in der Wand abgesehen – und versuchten offenbar mit einem durchaus ungewöhnlichen Hilfsmittel, an die Kabel zu kommen. Das erwies sich übrigens als ebenso ungeeignet.