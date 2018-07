Bad Laer. Der Flamenco-Gitarrist Manuel Montilla spielt am Dienstag, 31. Juli, auf dem Thieplatz in Bad Laer die typische Musik Spaniens. Er blickt aber auch übers große Wasser hinaus.

Das Repertoire von Manuel Montilla reicht von traditionellem Flamenco über die Musik der Gipsy Kings oder den Juanes bis zu lateinamerikanischen Boleros und Salsa. Bei seinen Auftritten lässt er sich von einer Loop-Station unterstützen, die von ihm gespielte Phrasen sampelt und wiederholt. So klingt Montilla wie eine Band, obwohl er nur mit seiner Gitarre auf der Bühne steht. Einem Bericht dieser Zeitung zufolge hat Montilla schon im vergangenen Jahr die Zuschauer in Bad Laer mit Temperament und Humor begeistert und ihnen so einen „fröhlichen Sommerabend mit Flamenco-Feeling“ beschert.

Das Konzert von Manuel Montilla auf dem Thieplatz in Bad Laer beginnt am Dienstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr. Eintritt frei. Infos unter https://www.bad-laer.de oder http://www.flamenco-gitarre-osnabrück.de/.