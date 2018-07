Bad Laer. Das "Fest der 1000 Fackeln" findet von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August 2018, im Bad Laerer Kurpark statt. Hier gibt es Informationen zum Programm.

"Fest der 1000 Fackeln": Programm am Freitag

Besucher können sich auf ein Wochenende mit Musik, Entertainment, Tanz und Feuerwerk freuen.

Am Freitag ist der Eintritt zum Fest frei. Ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Bad Laer, danach tritt die Tanzformation "Funky Marys" auf. Anschließend können sich die Besucher auf ein Floßbootrennen freuen. Vertreter öffentlicher Vereine paddeln in Verkleidung auf dem Glockensee um die Wette. Das Programm am Freitag endet mit einer Partynacht mit Live-Musik.

"Fest der 1000 Fackeln": Programm am Samstag

Der Samstag steht im Zeichen der Feuerkunst. Insgesamt 1000 Fackeln und Lampions werden um den See erleuchtet. Der Einlass ist um 18 Uhr. Um 19 Uhr treten die Feuerkünstler "Feuerflut" auf. Danach zeigt "Future Performance" eine LED-Show. Für eine Akrobatikshow sorgt das Parcours Team. Auch die Tanzformation Funky Mary tritt wieder auf. Um 21 Uhr wird den Besuchern ein Tagfeuerwerk geboten. Um 22.30 Uhr gibt es ein Brillantfeuerwerk. Anschließend präsentiert die Band "Free Steps" Partyklassiker, Big-Band-Sound, Schlager, Rock-Hymnen, Golden Oldies und aktuelle Hits.

Karten für das "Fest der 1000 Fackeln" am Samstag

Besucher müssen für den Eintritt am Samstag zahlen. Erstmals können die Karten vergünstigt an folgenden Verkaufsstellen gekauft werden:

Bad Laer Touristik



SoleVital

Marlies Mode

Buchhandlung Bilik

Marc Gode Allianz

Kurapotheke M. Mönter

Schuhhaus Kälker

Schwöppe Moden

Landidylllhotel Haus Nesemeyer

Hotel Haus Große Kettler

Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hitler-Melle

Touristinformation Osnabrück

Im Vorverkauf kosten die Tickets zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro, für die Party nach dem Feuerwerk (gegen 23 Uhr) fünf Euro. Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

"Fest der 1000 Fackeln": Programm am Sonntag

Am Sonntag ist Familientag. Der Eintritt ist frei. Ab 11 Uhr können sich Besucher auf ein Kinderprogramm mit Clown Otty, ein Paddelbootrennen für Kids und auf einen Flohmarkt freuen. Das Parcours Team bietet außerdem Workshops in der Sportart an.