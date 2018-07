Jubel für den neuen Kreisschützenkönig: Carsten Sandfort setzte sich auf dem Blomberg gegen seine Konkurrenten durch. Foto: Petra Ropers

Bad Laer. „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“ In WM-würdiger Lautstärke brandete auf dem Blomberg der Jubel auf: Zum ersten Mal seit 20 Jahren ging am Sonntagabend die Kreiskönigswürde wieder nach Müschen. Carsten Sandfort brachte in einem langen, zähen Wettkampf auf dem Hochstand den Adler zu Fall.