Bad Laer. Über prominenten Beistand für ihre Aktion „Kinder helfen Kindern“ freuten sich die Mädchen und Jungen der Klasse 1a der Grundschule am Salzbach. Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer besuchte am Donnerstagnachmittag die Schule und half den Erstklässlern bei den Vorbereitungen für den Abschlussabend ihres Afrikaprojekts.

Den Kontakt hatte Journalist Dankwart Bette hergestellt, der nach mehreren Fernsehbeiträgen über die Grundschule in Bad Laer dort kein Unbekannter mehr ist. Mit einem Kamerateam hielt er quirlige Szenen in der Schulküche und bei der abendlichen Schuhmodenschau für die ARD-Boulevardsendung „Brisant“ fest. Der vierminütige Beitrag soll am kommenden Dienstag ab 17.15 Uhr ausgestrahlt werden.

Lebensprägend

„Ich finde es klasse, dass die Kinder sich hier im gemeinsamen Tun für Kinder in Südafrika einsetzen. Ein solches Handeln ist nachhaltig lebensprägend“, kommentierte Ann-Kathrin Kramer die Aktion und ihre Bereitschaft, die Grundschüler darin zu unterstützen. Und sie bewundere die Energie der Klassenlehrerin, die so viele Menschen für die gute Sache mobilisiere.

In der Schulküche füllte die Schauspielerin gemeinsam mit einigen Kinder und den beiden Südafrikanern Thabiso und Gent eine eigens kreierte Gewürzmischung mit dem schönen Namen „Grandma Susan's Seasoning" in bereitgestellte Gläser. Sie unterstützte die Kinder auch beim Verkauf der von ihr als „kräftig, aber nicht zu scharf" bewerteten Gewürzmischung an Besucher der abendlichen Abschlussveranstaltung. Sie selbst koche gern, aber nicht nach Rezept, sondern „mit dem, was gerade so da ist", verriet sie den Kindern. „Wir glauben, dass Gewürze ein gutes Symbol für die Aktion sind", erläuterte Ideengeber André Schulte-Südhoff. „Gutes Essen bringt die Menschen zusammen, es verbindet. Und genau das wollen wir hier auch erreichen."

Township Tembisa

Der Reinerlös des Projekts kommt dem von Thabiso und Gent organisierten Kinderhilfsprogramm für die Township Tembisa in Johannesburg zugute. Eine Woche lang waren die beiden Turnschuhdesigner auf Einladung von Klassenlehrerin Anke Stentzel in der Grundschule zu Gast und bemalten für jedes Kind der Klasse 1a unter Berücksichtigung individueller Wünsche ein Paar Sneaker. Für die Reisekosten und den Schuhkauf kamen die Dieter-Fuchs-Stiftung, die Allianz-Stiftung und Elektro Otte auf. Neben der zeitaufwendigen Arbeit, in der sie unter anderem von Regina Mittelstedt vom Kunstverein unterstützt wurden, fanden die Künstler Zeit, mit den Kindern über Südafrika und die Lebensbedingungen der Menschen dort, insbesondere die verbreitete Armut und Hoffnungslosigkeit, zu sprechen.

Thabiso lebt mit zwei jüngeren Brüdern und seiner Großmutter Susan in Tembisa. Durch seine Geschäftsidee, Turnschuhe kreativ aufzupeppen, erzielt er inzwischen ein gutes Einkommen und kann seinen jüngsten Bruder auf eine private Schule schicken. Er und Gent kümmern sich auch um viele andere Kinder in der Township, trainieren drei Fußballmannschaften und geben den Kindern damit Struktur und Erfolgserlebnisse. Sie ermutigen sie, ihren Traum zu leben. Und sie finden es toll, dass sie so viel Unterstützung von Ann-Kathrin Kramer und den Kindern aus Bad Laer bekommen.