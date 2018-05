Bad Laer. Schiff, Flugzeuge und Gebäude – selbst ganze Landschaften außerhalb Europas sind im Heimatmuseum von Bad Laer zu sehen. Ihnen gemein ist das Hartplastik und dass sie einstmals als Köder der lokalen Margarineindustrie herhalten mussten.

So heißen sie dann auch: Margarinefiguren. Und mit ihrem beigen Look tragen sie auch alle die an Margarine erinnernde Farbe. „Sie wurde in den 1950er Jahren von Homann jedem Kasten Margarine beigegeben“, weiß Heimatführer Willi Dreyer, der zudem auch Dienst im Heimatmuseum hat.

Spritzguss-Spielzeug

Moderne Verkaufsförderung sei das gewesen, mutmaßt der ehemalige Vertriebsmann. Um die regionale Konkurrenz mit Rau und Hamker hinter sich zu lassen. Heute weiß man: Firmenchef Fritz Homann und der spätere Spritzguss-Spielzeug Fabrikant Richard Sieper (Siku) arbeiteten damals zusammen. Sieper hatte während der Nazizeit Anstecknadeln für das Winterhilfswerk produziert. Nach Ende des Krieges ließ der Lüdenscheider Unternehmer dann auch die Figuren aus Hartplastik auch für Homann in Dissen herstellen.

Sammelbilder

Im Heimatmuseum sind neben den Margarinefiguren auch zwei weitere Werbewerke zu sehen: Bücher mit Sammelbildern. „Technik und Verkehr“ heißt der eine Band, „Geschichte unserer Welt“ nennt sich das zweite Buch.

„Der Jugend ein Geschenk machen“

Damit wolle die Dissener Margarinefirma „der Jugend ein Geschenk machen“, formuliert man es ganz uneigennützig im Vorwort. „Möge es Kenntnisse erweitern und zu eigenem Denken anregen“, benennt man in der damaligen Marketingabteilung der Homänner ein weiteres Ziel.

Mittwochs und sonntags geöffnet

Die Sammlung mit tausenden Figuren und die zwei Bildbände können mittwochs von 15-17 Uhr und sonntags von 10-12 Uhr sowie von 15-17 Uhr im Laerer Heimatmuseum in der Kesselstraße 4 betrachtet werden.