Bad Laer. Die kfd-Frauen aus Bad Laer rufen zum Mitmachen auf. Sie brauchen Unterstützung der Bürger beim Projekt „Stifte machen Mädchen stark“, bei dem durch Recycling von Schreibgeräten 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht wird.

„Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern die katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd) den Weltgebetstag “, berichten Ingrid Kälker, Kerstin Börger und Susanne Bevermann vom Vorstand der kfd Bad Laer. „Dabei beschäftigen wir uns nicht nur mit der Lebenssituation von Frauen eines jedes Jahr anderen Landes, sondern werden auch über verschiedene Aktionen informiert, die der Hilfe von Frauen weltweit dienen.“ So erfuhren die Bad Laerer Damen von der Stifte-Aktion des Weltgebetstags und schlossen sich an.

Reges Engagement

In der Volksbank, der Sparkasse, im Rathaus und in der Bücherei Bad Laers haben sie Sammelboxen aufgestellt. Nun hoffen sie auf reges Engagement der Bad Laerer die dort alte Kugelschreiber, Filzstifte, Eddings, Füllfederhalter und Füllerpatronen hineinwerfen können. „Nicht in das Recycling-Programm passen Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte, Scheren und Druckerpatronen“, erklären sie. Mehr aus Bad Laer

Sind die Sammelboxen voll, werden sie geleert und erneut aufgestellt. Der Inhalt wird gewogen und in 15-Kilogramm-Ladungen an das entsprechende Recycling-Unternehmen gesendet. Pro Schreibgerät erhält die Organisation Weltgebetstag der Frauen einen Cent, für jedes 15-Kilogramm-Paket 15 Euro als Spende für die vor dem Krieg in Syrien in den Libanon geflüchteten Mädchen. Mit den Spendengeldern kann ein Team aus Lehrerinnen und Psychologinnen bezahlt werden, das die Mädchen im Flüchtlingscamp betreut und unterrichtet. Die meist schwer traumatisierten Kinder können mit Hilfe des Projekts sozial-pädagogische und therapeutische Begleitung erhalten und in ruhiger Umgebung lernen.

Notstand

Mit Ausbruch des Kriegs in Syrien änderte sich schlagartig alles im kleinen Nachbarland Libanon, das nur halb so groß wie Hessen ist. „Zu den vier Millionen Einwohnern kamen innerhalb von vier Jahren über 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge hinzu – und das sind nur die offiziellen Zahlen“, heißt es auf der Internetseite des Weltgebetstags (weltgebetstag.de). Unter ihnen seien 400.000 Kinder im Alter zwischen fünf und 17 Jahren, zwei Drittel davon hätten seit Jahren kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. Nahrung, Kleidung und Medizin allein helfe diesen entwurzelten Kindern nicht. Die Kombination aus Lernen und Therapie soll ihnen wieder Hoffnung spenden und eine bessere Zukunft ermöglichen.