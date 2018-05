In das Gesundheitszentrum Bad Laer wollen die neuen Eigentümer Holger Rausch und Rainer Bahr fünf Millionen Euro in das Gesundheitszentrum in Bad Laer investieren. Foto: Jakob Nawka

Bad Laer. Bis Oktober 2018 wollen die neuen Eigentümer Holger Rausch und Rainer Bahr fünf Millionen Euro in das Gesundheitszentrum in Bad Laer investieren. Damit, so teilen sie mit, wollen sie „aus dem in die Jahre gekommenen Gemischtwarenladen ein attraktives Einkaufs-Center mit ausgewogenem Gewerbemix und integriertem Gesundheitszentrum zu machen“.