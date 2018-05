Personalien werden aufgenommen. Foto: Michael Gründel

Bad Laer. Am Rande der Mai-Aktivitäten am „Römerlager“ in Bad Laer hat die Polizei Schlagstöcke eingesetzt. Den Vorwurf von Beobachtern und Betroffenen, hiermit unverhältnismäßig hart eingegriffen zu haben, wies die Pressestelle der Polizei in Osnabrück am Mittwoch zurück. Fest steht: Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Gegen einen der aggressiven Teilnehmer wird ermittelt.