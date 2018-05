Bad Laer. Das Römerlager am Donnerbrinksweg ist weiter die Adresse für Jugendliche, die den Wonnemonat ausgelassen feiern wollen. Teilweise schlug die alkoholisierte Ausgelassenheit rund um das Römerlager in Aggressionen um, sodass die Polizei einschreiten musste. Dabei wurden auch zwei Beamte leicht verletzt.

Rund 800 Jugendliche aus dem gesamten Südkreis, aber auch aus Osnabrück und dem angrenzenden Westfalen pilgerten auch diesmal wieder zu dem Waldstück, um den Mai ausgiebig zu begießen. Angesichts des durchwachsenen Wetters wirkten viele andere Treffpunkte verwaist.

„Es ist voll cool hier“, fanden Carlotta, Elisa, Marie und Lena, die als reine Mädchengruppe aus Aschendorf angereist sind. „Hier trifft man alle, die man so kennt“, sagten die Mädels. Ihre besseren Hälften hatten sie auf eine andere Maitour geschickt. „Ohne Typen macht das viel mehr Spaß“, lachten die vier.

Schon am Morgen hatten Polizei und Sicherheitsleute der Firma Buchholz die Zuwege zu der Stelle im Wald abgesperrt. Und hatten dann auf die muntere Schar gewartet, die oft schon einiges an Promille intus hatte, wenn sie ankam. „Vor ein Uhr war hier kein Mensch, das war sonst die Jahre anders“, berichtete einer der Sicherheitsleute, „Viele werden den Regen heute Morgen abgewartet oder sich angesichts der einstelligen Temperaturen erst spät entschieden haben“, so der Wachmann.

Von Glandorf nach Bad Laer

Wo eine Party ist, da muss auch Musik sein. Und für die sorgte Jörn Steinig aus Glandorf mit seinen Freunden Niklas, Marek, Timo und Marius. Die Anlage von Steinig wurde auf einen alten Handwagen montiert, dazu ein Notstromaggregat und ein Vorrat an Benzin. Ihr Equipment hatten die Jungs dann von Glandorf aus bis nach Bad Laer gezogen und unterwegs schon mal die Straßen der Reiseroute beschallt. Am Römerlager sorgten sie für den passenden Beat, der den ein oder anderen sogar zum Tanzen verleitete. „Letztes Jahr wollte die Security das nicht“, erinnerte sich Jörn Steinig. In diesem Jahr sei es aber anscheinend in Ordnung, Musik zu machen.

Ausgelassene Stimmung

In der Nähe des DJs hielten sich auch Tomke, Marius, Marc, Robin, Lukas, Philip und die beiden Theresas aus verschiedenen Orten des Südkreises auf. Auch sie genossen die ausgelassene Stimmung auf der Partymeile. „Ich muss allerdings sagen, das wird hier immer krasser“, sagte eines der Mädchen. Sogar 13-Jährige würden inzwischen mitfeiern. Das sei früher anders gewesen. „Heute fühlt man sich mit 21 Jahren hier schon alt“, sagte sie.

Nix los am Charlottensee

Fredric, Maike, Naemi, Sven und Bastian waren gegen Mittag in Glane gestartet. In den Vorjahren war das Ziel der Charlottensee in Bad Iburg gewesen. „Da ist din diesem Jahr nix los“, berichteten die fünf. Wer keine Eintrittskarte zur Laga habe, der komme auf das Gelände gar nicht drauf. Einen Ausweichplatz gebe es augenscheinlich nicht. „Aber hier ist es auch cool“, so die Jugendlichen.

Sicherheitskonzept

Schwerwiegende Zwischenfälle gab es in diesem Jahr im Römerlager nicht. Das Sicherheitskonzept der Gemeinde scheint sich zu bewähren. „Wir sind hier, seit es vor vier oder fünf Jahren mal so richtig eskaliert ist“, so ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Buchholz. In diesem Jahr seien es auch deutlich weniger Jugendliche, als sonst. „Also verhältnismäßig ruhig“, so der Wachmann.

Die Berge von Müll, die die Jugendlichen wieder hinterlassen hatten, war jedoch beachtlich. Ungezählte Flaschen, Becher und Zigarettenschachteln bleiben am Römerlager zurück. Sogar der ein oder andere Einkaufswagen wurde stehengelassen. „Wir nehmen unseren Kram wieder mit“, trötet einer der Jugendlichen angesichts der Reporterin, die einen Einkaufswagen im Wald fotografiert. Natürlich! Gewesen sein will es mal wieder keiner.