Zufriedene Gesichter bei allen Gewinnern und Platzierten: Zum 29. Mal wurde jetzt die Jugendschützenwoche in Müschen ausgetragen. 275 Teilnehmer bis 21 Jahre hatten sich dafür beworben. Foto: Alexander Heim

alhe Bad Laer. 275 Mädchen und Jungen beteiligten sich in diesem Jahr an der Jugend-Schießsportwoche in Bad Laer, deren Austragung der Bürgerschützenverein Müschen neuerlich vorbereitet hatte.