In der Nacht zu Montag: Überfall auf Tankstelle in Bad Iburg. Zwei maskierte Täter Tankstelle in Bad Iburg überfallen 15.07.2013, 16:14 Uhr

pm Bad Iburg. In der Nacht zu Montag haben zwei Unbekannte eine Tankstelle an der Osnabrücker Straße in Bad Iburg überfallen. Das teilt die Polizei mit.