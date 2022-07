„Sehr viele Möglichkeiten, sich hier zu treffen, wird es nicht mehr geben. Denn in den nächsten Jahren wird hier viel passieren“, wies Bürgermeister Drago Jurak beim Klassentreffen des Einschulungsjahrgangs 1962 in der Grundschule am Hagenberg auf die geplanten Veränderungen hin.

Die Gründe lägen auf der Hand, wenn man sich beispielsweise die Grundschule am Hagenberg genauer ansehe. Die Gebäude entsprechen energetisch, aber auch pädagogisch nicht mehr den modernen Anforderungen. „Die Kosten laufen uns in letzter Zeit nicht nur hier, sondern auch in den anderen beiden Grundschulen in Glane und Ostenfelde davon“, so der Bürgermeister. Es sei jeweils eine umfangreiche Grundsanierung nötig, besonders am Hagenberg und in Glane, aber das würde sich für alle drei Schulen angesichts der zu erwartenden sinkenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht lohnen. Darum werde über eine neue Grundschule mit Turnhalle in zentraler Lage nachgedacht.

Auslöser für die Diskussion ist der Weggang der Schulleiterin Steffi Baalmann. Die Stelle wird zwar wieder ausgeschrieben, doch die Kommunalpolitiker wollen nun die Grundschulen zu einer zentralen Einrichtung zusammenlegen und ein neues Gebäude bauen im Bereich des Schulzentrums an der Bielefelder Straße, wo sich derzeit Gymnasium und Hauptschule befinden. Noch im April will der Rat einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fassen. Bis zum Ende der gegenwärtigen Legislaturperiode soll dieser dann umgesetzt werden.

Die Umgebung des Schulzentrums biete sich an, da dann für 90 Prozent aller Kinder in der Stadt der Schulweg maximal zwei Kilometer betrage, so Jurak.

Diese Schule werde nach modernsten Maßstäben geplant und optimiert hinsichtlich der Unterhaltskosten. Zurzeit zahle man, erklärte Jurak den Teilnehmern des Klassentreffens, für die rund 400 Grundschüler in drei Schulgebäuden pro Schule genauso viel für Energie wie für die ebenfalls rund 400 Schüler in der Realschule. Bereits in diesem Winter habe es Tage gegeben, an denen man die Schule am Hagenberg nicht mehr richtig warm bekommen konnte. Das sei auf Dauer einfach nicht zu rechtfertigen. Eine moderne gemeinsame Grundschule für alle Ortsteile Bad Iburgs könne nicht nur die Kosten für die Stadt reduzieren, man könne dort auch eine optimale pädagogische Ausstattung garantieren und ein engagiertes Lehrerkollegium zusammen stellen, sodass die bestmöglichen Bedingungen für die Schüler geschaffen würden.

So könne eine vernünftige Mensa gebaut und ein Nachmittagsunterricht eingerichtet werden. Da mittelfristig eine Dreizügigkeit gewährleistet sei, bedeute dieses auch eine Steigerung der Qualität und eine bessere Lehrerversorgung, so Jurak. Für ihn führt an dieser Maßnahme kein Weg vorbei. Erstes Ziel sei die Ausarbeitung eines Schulkonzeptes, an dem die Eltern und die Lehrerschaft unbedingt beteiligt werden sollen. Denn daran müsse sich dann die Planung orientieren.