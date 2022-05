Und weg war es. In Bad Iburg wurde das Zelt eines Corona-Testzentrums geklaut. (Symbolbild) FOTO: Jörn Martens Polizei sucht Zeugen Zelt von Bad Iburger Corona-Testzentrum gestohlen Von Henrike Laing | 18.05.2022, 16:21 Uhr

In Bad Iburg haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag das Zelt eines Corona-Testzentrums am Charlottenburger Ring gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.