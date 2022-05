Geht nach über vier Jahrzehnten Polizeidienst in den Ruhestand: Polizeihauptkommissar Michael Bensmann. FOTO: Rolf Habben Mord, Atommüll und ein flüchtiges Schaf Die schönen und die schlimmen Erlebnisse des Bad Iburger Polizisten Michael Bensmann Von Rolf Habben | 31.05.2022, 13:04 Uhr

44 Jahre war Michael Bensmann im Polizeidienst, zuletzt als Polizeihauptkommissar in Bad Iburg. Anlässlich seines Wechsels in den Ruhestand erinnert er sich an kuriose, schöne und schlimme Einsätze.