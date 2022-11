Ein warmer Herbsttag, fast zu sonnig für den Trauermonat November. Sanft folgen die Gräberreihen dem Hang des Hagenbergs. 350 Ruhestätten, eine Kapelle, ein atemberaubender Blick aufs Schloss: Wer den Alten Friedhof angelegt hat, hatte Sinn für das Schöne im Traurigen.

Viele Bäume, viel Grün: Der ältere Teil des Friedhofs zeigt sich naturnah. Foto: Jörn Martens

Uralte Familiengräber und sogar zwei Gruften erinnern an frühere Jahrhunderte der Iburger Geschichte. Nebenan Gräber von heute: viele üppig bepflanzt, immer mehr jedoch bedeckt von schwarzen Gesteinsplatten, dunkelbraunem Rindenmulch und - quasi als Lichtblick - weißem Kies. Werden die Friedhöfe immer steriler? „Zumindest werden sie immer pflegeleichter“, sagt Friedhofsgärtner Peter Dettmeyer vor einem Grab, das von zwei riesigen, leicht geschwungenen Granitplatten bedeckt ist. Die Farben zweier herbstlicher Gestecke trotzen der schwarzen Fläche. Ansonsten: eine saubere Steinmetzarbeit, kein Tier, keine lebende Pflanze.

Erinnerungszeichen an einen unvergessenen Menschen. Foto: Jörn Martens

Eine Entwicklung, die Peter Dettmeyer bedauert, aber versteht. „Viele Angehörige leben nicht mehr in Bad Iburg, sie gehen zum Studium oder aus anderen Gründen weg und kommen nicht mehr wieder.“ Deshalb würden die Gräber mit Platten oder Kies bedeckt. Wobei der Trend zu weißem Kies schon wieder zurückgehe. „Das kam vor zehn Jahren auf. Inzwischen haben die Menschen gemerkt, dass das doch nicht das Wahre ist. Es ist ein Denkfehler, dass der Kies pflegeleicht ist, denn auch hier kommt das Unkraut durch. Egal, ob Folie darunter liegt.“ Dettmeyer findet die Einsicht gut, denn schön sei der Kies nicht.

Bad Iburg: Nur noch Steinplatten und Rindenmulch? Wie sich Gräber im Südkreis verändert haben. 28.10.2022 Foto: Jörn Martens

Ein großer Grabstein kündet eine Reihe weiter von einem Familiengrab, bei dem der Doktortitel des „Familienoberhaupts“ gleich der ganzen Sippe zufällt. So war das mal. Manchmal ist ein Friedhof ein offenes Geschichtsbuch.

Eine schwarz-rot geäderte Grabplatte lässt auf einer Ecke Platz für ein paar bonsaiartige Bäumchen. „Über solche Platten kann man einmal mit einem Akku-Gerät drübergehen, schon ist alles sauber“, erklärt Dettmeyer. „Die Baumärkte bieten die Geräte an, dann werden sie auch genutzt.“

Warum komplette Platten nicht mehr erlaubt sind

Und klar, praktisch seien die Grabplatten. Allerdings dürfen sie seit zehn Jahren nicht mehr die gesamte Grabfläche bedecken. Nicht aus ästhetischen oder Naturschutzgründen: „Bei einer Erdbestattung funktioniert die Verwesung dann nicht mehr, wie sie soll. Wir haben hier einen schweren Boden. In Bad Laer ist das anders: Dort ist der Boden sandig.“

Bad Iburg: Nur noch Steinplatten und Rindenmulch? Wie sich Gräber im Südkreis verändert haben. 28.10.2022 Foto: Jörn Martens

Dazwischen Gräber voller Grün, mit pflegeleichten Golderdbeeren, leuchtender Erika, Rhododendren und Lavendel. Dann wieder eine schwarze Platte, weiße Steinchen, ein Gesteck, eine Vase mit Wachsblumen: Das aufgeräumte Ambiente habe zuweilen auch einen kulturellen Hintergrund, erzählt Peter Dettmeyer. So wählten Russlanddeutsche für ihre Gräber häufig wenig Grün. Andere Menschen schmücken große Kiesflächen mit Accessoires aus dem Gartencenter, mit Rosenkugeln, Holzlaternen und Figuren. Vieles ist möglich, wenn es aufgeladen ist mit guten Gedanken und Erinnerungen an die Verstorbenen.

Ein Licht im Dunkeln? Immer mehr Gräber zeigen sich trauerdunkel. Foto: Jörn Martens

Und dann gibt es da noch das Formale: „Wichtig ist immer, dass das Grab nach hinten einen Abschluss hat.“ So weiß man, wo das eine Grab endet und das dahinterliegende beginnt. Meist markiert der Grabstein das Ende - in jeder Hinsicht. Manchmal auch eine Hecke, die Dettmeyer schnurgerade und mit messerscharfen Kanten schneidet.

Akkurat soll es sein, wenn Peter Dettmeyer eine Hecke schneidet. Das Resultat: rasiermesserscharfe Kanten. Foto: Jörn Martens

Immer wieder öffnet sich die Gräberreihe, bleiben Plätze unbelegt: Es sind erstaunlich viele. „Ja, es werden immer mehr“, bestätigt der Friedhofsgärtner. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Urnengräber zu.

„Wer wegzieht, überlegt es sich dreimal, ob er die Grabstelle für Oma oder Opa neu kauft.“ Peter Dettmeyer Kenner des Alten Friedhofs

Manche Iburger können es auch einfach nicht mehr. Weil sie selbst zu alt oder zu krank sind, um das Grab zu pflegen. Oder weil es finanziell schwierig wird. Denn: „Wer kommt denn noch auf den Friedhof?“, fragt Peter Dettmeyer und beantwortet seine Frage gleich selbst: „Die über 60-Jährigen.“

Der Friedhof verändert sich: Grabstellen bleiben unbelegt, andere zeigen viel glatte Fläche. Foto: Jörn Martens

Wer die Gräber seiner Familie trotzdem behalten und in Schuss halten will, sucht dann eine pflegeleichte Lösung. So wie normalen Rindenmulch oder Mulch aus Pinienrinde.

„ Die wird als Torfersatz genommen und soll die Gesamtfläche sauber halten. Aber auch hier kommt das Unkraut irgendwann durch. Es weht heran oder die Vögel bringen die Samen mit.“ Peter Dettmeyer Friedhofsgärtner

Amseln kratzen auf der Suche nach Insekten gerne im Mulch herum und schieben ihn über den Rand.

Noch keine Seltenheit: eine typische herbstliche Grabbepflanzung. Foto: Jörn Martens

„Hier liegt die Iburger Geistlichkeit“, weist Peter Dettmeyer auf eine große Grabstelle unter einem markanten Kreuz, in deren Stein die Namen der katholischen Pfarrer eingemeißelt sind. Als letzter wurde hier Dieter Broxtermann bestattet, der seinen geistlichen Dienst aber nicht in Bad Iburg versah. Fast so groß ist ein Familiengrab, wohl an die 13 Quadratmeter. „Wir setzen hier zwei Särge übereinander, also ist das ein Grab für acht Personen.“ Heute eine Seltenheit.

Die steinernen Kreuze mit Blick auf die Fleckenskirche stehen unter Denkmalschutz. Foto: Jörn Martens

So wie die mehr oder minder verwitterten Steinkreuze, die inzwischen unter Denkmalschutz stehen. Ein steinernes Denkmal überragt auch ein aufgegebenes Grab, erhalten von der Stadt. Wer es nutzen möchte, kann die Grabstelle kaufen, muss dann aber das Denkmal erhalten. Auch eine Gedenkstätte für die Bad Iburger Sternenkinder gibt es auf dem Friedhof. Sie liegt unter einem Baum.

Herbststimmung unter einem Friedhofsbaum, der sein rotes Laub abgeworfen hat. Foto: Jörn Martens

Den Familien von totgeborenen und verstorbenen frühgeborenen Kindern einen Ort zum Innehalten und Trauern zu geben, ist eine relativ neue - und wichtige - Entwicklung. Uralt ist dagegen die Tradition, seine Verstorbenen in Gruften beizusetzen, gemauerten meist unterirdischen Grabstellen, in denen die Särge ohne Kontakt zur Erde aufgestellt werden. Auch auf dem Alten Friedhof am Hagenberg gibt es eine noch genutzte Gruft. Einen sichtbaren Eingang hat sie nicht. „Soll die Gruft geöffnet werden, muss der Weg davor aufgegraben werden. Der Durchlass zur Gruft ist nur einen mal einen Meter groß“, erzählt Peter Dettmeyer. Ein Vorgang, bei dem Angehörige im Normalfall nicht anwesend sind.

Überlebenskünstler auf dem Friedhof

Kein Zweifel: Ein Friedhof ist ein besonderer Ort, einer des Sterbens und einer des Lebens. Niedlichster Beweis des letzteren ist das weiße Kaninchen, das irgendwo aus einem Stall ausgebüxt ist und zwischen den Gräber schon einen Winter überlebt hat.