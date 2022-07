Eine wichtiges Verbindungsstück im regionalen Wanderwegenetz ist die Brücke am Freden in Bad Iburg. Die Renovierung sorgt dafür, dass der Hermannsweg weiter genutzt werden kann. FOTO: Archiv/Jörn Martens up-down up-down Wanderweg bleibt begehbar Wanderverein Teutoburg und Forstamt renovieren Brücke am Freden Von Thomas Wübker | 18.07.2022, 17:38 Uhr

Weil die Brücke am Freden in Bad Iburg in die Jahre gekommen war, musste sie renoviert werden, damit sie weiterhin von Wanderern genutzt werden kann. Das haben nun der Wanderverein und das Forstamt Ankum erledigt.