In einigen Teilen der Waldchaussee sind mittlerweile zwei Fahrspuren verfestigt. Der Wechsel zwischen den Spuren bleibt ein Problem. Für Rollatoren ist die Mitte ein unüberwindliches Hindernis. Foto: Robert Schäfer Vor Ort-Termin mit dem Forstamt Schlechter Zustand? Diskussion um Waldchaussee in Bad Iburg kommt in Bewegung Von Robert Schäfer | 22.10.2022, 17:45 Uhr

Im vergangenen Jahr ist die Waldchaussee in Bad Iburg saniert worden. Doch zufrieden sind die Bürger mit dem Zustand des Weges nicht. Bei einem Termin in der kommenden Woche will das Forstamt Ankum mit der Bürgerinitiative Waldchaussee und anderen Interessierten über den Stand diskutieren.