Im Schloss hält der Historiker Arnold Beuke am 7. September einen Vortrag zum Thema „50 Jahre Gebietsreform Bad Iburg“. Am gleichen Tag wird im Ort eine Ausstellung dazu eröffnet. Foto: Gert Westdörp up-down up-down Historiker Arnold Beuke im Schloss Vortrag und Ausstellung „50 Jahre Gebietsreform Bad Iburg“ Von Thomas Wübker | 01.09.2022, 15:15 Uhr

Zum 50. Jubiläum der Gebietsreform in und um Bad Iburg hält der Historiker Arnold Beuke am 7. September einen Vortrag zum Thema im Rittersaal des Schlosses. Am selben Tag wird eine Ausstellung zum Thema eröffnet.