In den Wäldern unserer Region sterben Eschen. So geht es aus einer Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesforsten hervor. Der Grund ist ein Pilz aus Ostasien, der die Bäume angreift. Die geschwächten Bäume werden anfälliger für Erkrankungen.

Ein Pilz aus Ostasien greift den Baum an. Viele sterbende Eschen müssen deshalb nun gefällt werden.

Damit die absterbenden Eschen nicht zur Gefahr für Spaziergänger oder Radfahrer werden, fällt die zuständige Försterei Iburg diese in dieser und der kommenden Woche. Außerdem arbeiten die Forstleute Pflegerückstände in einigen Waldbeständen auf.

Hier finden die Arbeiten statt:

Betroffen ist der Laubbrink in Kloster Oesede. Die Niedersächsischen Landesforsten erweitern ihre Warnung jedoch: „Grundsätzlich gilt: Gefahrenbereiche sind alle Bestände mit einer Beteiligung an erkrankten Eschen.“

Im Freden in Bad Iburg brauchen die Kronen einiger Bäume an der Wassertretstelle und entlang der Waldchaussee mehr Platz. „Buche, Ahorn, Kirsche und Esche prägen hier das Waldbild“, so Kohlbrecher. „Die qualitativ guten Bäume sollen Platz für ein gutes Kronenwachstum bekommen. Dafür müssen wir einige andere Bäume entnehmen.“ Auch hier werden die Forstleute einige absterbende Eschen fällen.

In den betroffenen Bereichen kann es zu Wegesperrungen kommen, weil Bäume auf die Wege fallen und Forstmaschinen die Wege kreuzen können.

Sicherheit hat Priorität

„Vor allem in Siedlungsnähe wollen wir die kränkelnden Eschen entfernen, bevor sie den Anwohnern in die Gärten fallen“, sagt der Leiter der Försterei Jens Kohlbrecher.