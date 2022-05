In Bad Iburg sind am Dienstagmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. (Symbolbild) FOTO: Jörn Martens Auto landet in Feld Unfall nach Vorfahrtsverstoß in Bad Iburg: 38-jährige Hagenerin schwer verletzt Von Henrike Laing | 18.05.2022, 15:17 Uhr

In Bad Iburg ist es am Dienstagmittag zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen, bei der ein Auto in ein Feld geschleudert wurde. Eine Frau aus Hagen wurde dabei schwer verletzt.