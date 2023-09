Ursula Hobbie und die nächste Gartenschau Von Bad Iburg nach Bad Gandersheim: Was die Laga-Chefin im Harz macht Von Dr. Stefanie Adomeit | 30.09.2023, 17:58 Uhr Besser wird‘s nicht, dachte Ursula Hobbie nach der Landesgartenschau in Bad Iburg. Dann packte sie das Gartenschaufieber doch wieder. Foto: Landesgartenschau Bad Gandersheim/Frank Terhorst up-down up-down

Vor fünf Jahren hat Ursula Hobbie, damals noch Stecker, die sechste niedersächsische Landesgartenschau in Bad Iburg mit 587.000 Besuchern zu einem Riesen-Erfolg gemacht. Jetzt versucht sie dasselbe mit der Nummer sieben in Bad Gandersheim. Uns hat die gebürtige Ostfriesin erzählt, wie sie in den Harz kam und wie sehr sie dem Osnabrücker Land noch verbunden ist.