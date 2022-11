Schneller als geplant kamen die Bauarbeiten auf der B51 zwischen Bad Iburg und Glandorf voran: Daher wird die Vollsperrung noch im November aufgehoben. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Drei Wochen schneller als geplant B51: Vollsperrung zwischen Bad Iburg und Glandorf wird Montag aufgehoben Von Johannes Kleigrewe | 25.11.2022, 13:12 Uhr

Gute Nachrichten von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: Da die Arbeiten an der B51 zwischen Glandorf und Bad Iburg schneller vorankamen als geplant, kann auch die Vollsperrung der Strecke eher aufgehoben werden. Schon am Montag, 28. November, soll es so weit sein.