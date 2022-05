Laga-Maskottchen Rosalotta ist begeistert: Den Wildbienen auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände stehen nun vier ungewöhnliche Insektenhotels zur Verfügung. FOTO: Petra Ropers Vier Türme für Insekten Blickfang und Nistraum auf dem Laga-Gelände in Bad Iburg Von Petra Ropers | 06.05.2022, 07:44 Uhr

Ein Zimmer unterm Treppengiebel mit Kirchturm-Flair oder doch lieber eines im Blockhaus-Stil? Wildbiene und Co. haben auf dem Parkgelände am Baumwipfelpfad in Bad Iburg die Qual der Wahl. Ehrenamtliche der Landesgartenschau schufen für eine neu entstehende Streuobstwiese vier außergewöhnliche Insektenhotels.