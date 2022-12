Die lange Mathenacht am Gymnasium Bad Iburg hatte spannende und ausgelassene Momente. Foto: Gymnasium Bad Iburg up-down up-down Perfekte Mischung für viel Spaß Schlafentzug und knobeln: So lief die Mathenacht am Gymnasium Bad Iburg Von Zoe Rosengarte | 13.12.2022, 15:19 Uhr

Endlich wieder eine lange Nacht der Mathematik. Dieser jährliche Wettbewerb musste an unterschiedlichen Schulen in ganz Deutschland wegen zwei Jahren Corona pausieren. Doch nun freuten sich auch die Jahrgänge sechs bis dreizehn am Gymnasium Bad Iburg wieder auf eine Teilnahme. Ein Erfahrungsbericht aus Schülersicht.