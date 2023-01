Eine Kuh wird zur Schlachtung transportiert. In einem Bad Iburger Schlachthof sollen schwer kranke Rinder an einer Seilwinde aus dem Hänger gezogen und geschlagen worden sein - unter den Augen von Tierärzten. Symbolfoto: dpa/Wolfgang Kluge up-down up-down Kontrollsystem hat versagt Horror-Schlachthof in Bad Iburg: Verurteilte Tierärzte haben Berufung eingelegt Von Dr. Stefanie Adomeit | 13.01.2023, 07:03 Uhr

Am Montag wird am Amtsgericht Bad Iburg der Prozess gegen zwei Tierärzte fortgesetzt, die im Auftrag des Landkreises einen Schlachthof in Bad Iburg kontrollieren sollten. Was das Gericht noch nicht bekanntgegeben hatte: Beide Veterinäre wurden bereits verurteilt und gingen in Berufung.