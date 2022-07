Hündin Lotta aus Bad Iburg wird seit mehr als drei Wochen vermisst. Entlaufen ist sie in Wallenhorst. FOTO: Sander/Montage: Bredow up-down up-down Entlaufen in Wallenhorst Was ein Bad Iburger Paar unternimmt, um seinen Hund Lotta zu finden Von Jessica von den Benken | 06.07.2022, 06:20 Uhr | Update vor 2 Std. | 1 Leserkommentar

Ob auf Facebook, WhatsApp oder unzähligen Flyern - Lotta fällt dieser Tage fast jedem im Landkreis Osnabrück ins Auge. Die Hündin aus Bad Iburg ist am 14. Juni an der Hollager Schleuse in Wallenhorst entlaufen. Wo könnte sie sein? Lebt sie noch und irrt im Landkreis herum?