Eine ganz neue Idee zur Zukunft der Grundschulen in Bad Iburg präsentierte am Montagabend Bürgermeister Daniel Große-Albers vor etwa 100 Menschen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Komplettpaket für 30 Millionen Euro Paukenschlag in Bad Iburg: Arbeitskreis schlägt zwei Grundschulen vor Von Dr. Stefanie Adomeit | 22.05.2023, 23:23 Uhr

Es schien in Stein gemeißelt. Per Bürgerentscheid hatten sich die Iburger 2019 für den Bestand aller drei Grundschulen in der Stadt ausgesprochen - nach einem erbitterten Streit um kleine Füße und kurze Wege, um Sanierungskosten und Ortsteil-Identitäten, um das, was muss, und das, was man sich wünscht.