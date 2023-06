Zur Zukunftsfrage der Bad Iburger Grundschulen ging es im Rat hoch her. Foto: dpa/Matthias Balk up-down up-down Politiker heben Bürgerentscheid auf „Lügen“ und Verkaufsgespräche: Ton in Bad Iburger Grundschulfrage wird schärfer Von Dr. Stefanie Adomeit | 29.06.2023, 06:28 Uhr

Herrschte bei der Vorstellung der Pläne für einen Grundschul-Campus in Bad Iburg scheinbar noch viel Harmonie in der Politik, war das in der ersten entscheidenden Ratssitzung anders. Die Mehrheit sprach sich am Ende für den Einstieg in die Planung aus – nach einer langen, teils scharf geführten Debatte.